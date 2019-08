"Sono uno stupido": bimbo costretto a ripeterlo per 100 volte

Un vero e proprio incubo quello vissuto da un bimbo a Torino, dove era bersaglio facile del suo patrigno. Tra offese e maltrattamenti veniva quotidianamente umiliato fino al punto di autoinsultarsi. Era costretto a ripetere fino a 100 volte: " Sono uno stupido ". E l'ombra delle botte - qualora non avesse detto quelle tre parole - era sempre presente. Si trattava di una situazione invivibile per il bambino di 7 anni, che ormai era arrivato a recitare la frase anche senza una esplicita richiesta. Così, come se fosse giusto e scontato autoumiliarsi.

L'orrore

L'uomo certamente non ci pensava due volte prima di ledere la dignità del piccolo. Alle sevizie si aggiungevano anche offese gratuite: " Non sei capace a fare nulla, sei un bastardo incapace ". Ma nel mirino del violento era finita anche sua moglie, italiana di 33 anni, che ha confessato: " Non l’ho mai denunciato per amore dei miei figli ". Il patrigno non riusciva a tollerare il bimbo perché " non è mio figlio ". E dunque riteneva giustificato picchiarlo fino a lasciargli lividi su tutto il corpo.