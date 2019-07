Sora, lite tra rom e vigilante, nasce una maxi rissa: 8 fermi

Violenta rissa nel centro commerciale "La Selva" di Sora (Frosinone). Ad innescare la miccia una discussione dai toni sempre più accesi nata tra un vigilante della metropol ed una donna di etnia rom. La guardia giurata teneva sotto stretto controllo quest'ultima, probabilmente a causa di precedenti furti e problemi creati dagli appartenenti al suo gruppo, un'attenzione che avrebbe irritato la donna.

Dalle parole ai fatti il passo è stato breve, con la rom che, impugnata una sedia di plastica, l'ha scagliata con forza contro l'uomo. La tensione è aumentata fin da subito, tanto che a dar manforte alla donna si sono precipitati altri 4 rom (1 donna e 3 uomini), mentre a rimpolpare le file del vigilante ci hanno pensato due suoi parenti.

Il furibondo confronto tra i due schieramenti ha allertato i dipendenti del centro commerciale, che hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine, accorse in breve sul posto.

Per gli agenti del commissariato di Sora ed i carabinieri del comando locale non è stato per nulla semplice riportare la situazione alla normalità. Anzi. Nella colluttazione sono rimasti coinvolti e lievemente feriti 2 militari e 2 poliziotti, i quali sono comunque riusciti a far scattare le manette ai polsi dei responsabili.

Sono 8 in tutto, i 5 rom, la guardia giurata ed i suoi congiunti, ad essere accusati di rissa e violenza a pubblico ufficiale. In attesa di giudizio direttissimo, i responsabili si trovano ora agli arresti domiciliari.