Spacca il vetro della macchina e salva il cucciolo. Ma era un peluche

Il Regno Unito è stato colpito da un'ondata di calore negli ultimi giorni, con giovedì che si è affermato come il giorno più caldo di luglio. Con l'aumentare delle temperature è buona abitudine non lasciare bimbi, anziani e cani in auto sotto il sole. A Weston, cittadina inglese del Somerset, un passante forse troppo scrupoloso ha avvistato un cucciolo all'interno di un'autovettura e per metterlo in salvo ha deciso di rompere il vetro. Una volta allungate le braccia per tirarlo fuori si è trovato tra le mani un peluche.

Lo sfogo

L'automobilista furioso ha contattato la pagina Facebook Spotted Weston-super-Mare per condividere una foto della vettura rotta accanto all'immagine del giocattolo, che effettivamente ha un aspetto molto realistico. L'autore - in forma anonima - ha scritto: " Sono tornato alla mia vettura dopo averla lasciata parcheggiata per circa 20 minuti, per fare qualche compara, e qualcuno ha distrutto il finestrino posteriore confondendo il peluche di mia figlia per un vero cane, intrappolato nel caldo dell’auto. Come si può essere così stupidi? Vergognatevi ".

Sui social c'è però chi ha difeso il soccorritore: " Ad essere sincero avrei fatto la stessa cosa. Quel cane giocattolo sembra molto realistico e sarebbe stato un errore facile da compiere. Come molte altre persone hanno già detto, è meglio essere sicuri che dispiaciuti. Preferirei aver avuto il tuo finestrino rotto sulla mia coscienza rispetto al tuo cane morto ".

Un'altra persona ha aggiunto: " Sembra piuttosto reale. Ci sono troppi idioti al momento che lasciano i loro poveri cani nelle loro macchine con questo caldo. Comprendo completamente la tua frustrazione, ma qualsiasi altro con un cuore avrebbe fatto lo stesso ".

L'episodio si è verificato dopo che diverse organizzazioni animaliste hanno invitato i proprietari di cani a non lasciare i loro amici a quattro zampe nelle auto durante la stagione calda.