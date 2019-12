Spacciava droga in pieno centro, arrestato pusher gambiano

Sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti nel centro della città di Agrigento è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri. Si tratta di un 18enne gambiano colto nella flagranza di reato dai militari nel corso di un controllo specifico del territorio diretto a contrastare il fenomeno della compravendita di droga nel cuore della movida. Seguendo le disposizioni del comando provinciale della compagnia, i carabinieri, in questi giorni stanno infliggendo una serie di colpi agli spacciatori di sostanze stupefacenti che hanno tra i loro clienti giovani e giovanissimi, specialmente nel fine settimana, con maggiore concentrazione negli orari serali e notturni.

Ebbene, nel corso dell’operazione denominata “piazza pulita”, gli uomini in divisa stavano pattugliando la centralissima via Atenea quando, all’improvviso, hanno notato i movimenti sospetti del giovane gambiano. Quest’ultimo, si spostava continuamente da un locale ad un altro, quasi certamente alla ricerca dei potenziali clienti. Stava al telefonino e si guardava anche intorno con occhi vigili. Infatti alla vista dei militari ha manifestato subito un palese nervosismo che, in un primo momento ha cercato di camuffare nascondendosi tra la gente. Voleva apparire indifferente come qualcuno che non avesse nulla da nascondere, ma così non era agli occhi dei carabinieri che sono abituati ad avere a che fare con gente di questo tipo. Dunque il gambiano è stato fermato, allontanato dalla confusione e sottoposto a perquisizione personale.

Quelli che erano inizialmente solo dei sospetti sono diventati poi certezze: dentro le tasche e in altre parti degli indumenti del giovane sono state rinvenute diverse dosi di marijuana e hashish per un totale complessivo di 150 grammi. Tutta la merce era già pronta per la vendita. Altri controlli hanno permesso di trovare 300 euro in contanti, presumibilmente provento dell’illecita attività ed, infine, un coltello a serramanico. Il pusher è stato accompagnato in caserma e, dopo le formalità di rito è stato arrestato.

Proseguiranno nei prossimi giorni, con maggiore concentrazione durante il fine settimana, le attività dei carabinieri dirette a dar seguito all’operazione “piazza pulita” iniziata la scorsa primavera negli angoli dei centri storici della città e dirette al contrasto del traffico di droga per consentire ai giovani di divertirsi ma lontani dalle pericolose tentazioni. Questi controlli verranno eseguiti unitamente a quelli diretti ad assicurare la sicurezza e la tranquillità dei residenti del “salotto” cittadino che in precedenti occasioni si sono ritrovati a far ricorso al numero d’emergenza per chiedere aiuto a causa di palesi atti di vandalismo e di gesti inconsueti commessi da chi aveva fatto abuso di sostanze alcoliche.