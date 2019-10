Spacciavano droga in casa, arrestati tre catanesi

Spacciavano droga nella loro abitazione ma erano tenuti d’occhio dai carabinieri che li hanno arrestati. Il fatto è successo a Librino, in provincia di Catania e ha come protagonisti tre spacciatori del luogo, tutti e tre arrestati per concorso in spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Da tempo ormai era noto un via vai di persone che raggiungevano quell’abitazione dalla quale uscivano dopo qualche minuto. Dunque, i militari, insospettiti da questo flusso di gente hanno tenuto sotto controllo l’edificio facendo poi irruzione nell’appartamento.

Lì hanno trovato i tre pusher intenti a confezionare le dosi di droga da vendere. Sono stati rinvenuti e sequestrati 30 grammi di cocaina, 5 grammi di marijuana, 170 euro in contanti, somma probabilmente provento delle vendite di stupefacenti. Posti sotto sequestro anche il materiale necessario agli spacciatori per confezionare le diverse dosi di droga e le telecamere di videosorveglianza con le quali i pusher controllavano l’area circostante casa. Sono così finiti in manette Salvatore Franceschini di 29 anni, Antonio Pennisi e Doriana Strano, entrambi di 30 anni.