Da Spagna e Sud America fino a Catania: il traffico di hashish, eroina e coca

Altri 16 arresti, a conclusione dell'operazione Stop and Go della guradia di finanza che, tra gennaio 2016 e maggio 2017, portò all'arresto in flagranza di 27 persone, accusate di traffico di droga. In quell'occasione vennero sequestrati 100 chili di hashish, 70 di marijuana, 10 di cocaina e 4 di eroina. L'operazione della guardia di finanza ha permesso di smantellare due diverse compagnie che operavano con base a Catania, ma sviluppate anche a Torino, Siena, Reggio Calabria, fino a varcare i confini nazionali, espandendosi in Spagna e Sud America.

Il primo gruppo si occupava di procurarsi quantità di hashish ed eroina a Torino, che veniva poi trasportava e rivenduta all'ingrosso a Catania, per alimentare le piazze di spaccio nei quartieri Librino, San Cristoforo e Villaggio Sant'Agata. Diversi erano i compratori che si servivano della rotta Torino-Catania, per acquistare la droga, che poi veniva immessa nel mercato degli stupefacenti della Sicilia orientale.

Contemporaneamente, operava un'altra compagnia, che alimentava le piazze di spaccio di Siracusa e che si riforniva a livello internazionale: la cocaina, infatti, arrivava dal Sud America (principalmente Santo Domingo e Colombia) o dalla Spagna. Nel corso delle indagini, i finanzieri di Catania avevano intercettato due consegne di prova: la prima, a Genova nel marzo 2016, proveniente dalla Spagna e diretta in Sicilia, con 1,6 chili di cocaina, nascosta nella batteria dell'auto del corriere, l'altra, nel settembre dello stesso anno, sempre diretta in Sicilia, con 2,6 chili di cocaina, nascosta in un diffusore acustico e intercettata alla stazione ferroviaria di Catania.

Oggi, un'altra ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di 16 persone, aggiunge un tassello all'inchiesta iniziata nel 2016, che ha portato a sgominare il traffico internazionale di droga.