Spagna, l'assassino di Federica Squarise presto libero

Victor Diaz Silva, clandestino uruguayano di 39 anni che nel 2008 stuprò e uccise Federica Squarise a Lloret de Mar in Spagna, potrebbe presto uscire di prigione. Come denunciano i genitori della ragazza padovana, l'uomo - condannato a 17 anni e nove mesi - avendo scontanto due terzi della pena potrebbe ora ottenere dei permessi speciali. Ma secondo la madre e il padre della ragazza, il Gordo - questo il soprannome dell'uomo - una volta uscito dal carcere scapperà. Per questo la coppia si è appellata ai giudici spagnoli: "Non dategli permessi, lui scapperà", hanno scritto. Ruggero Squarise e la moglie Maria Grazia hanno espresso tutti i loro dubbi e la loro rabbia circa la possibile uscita dell'orco dal carcere. "Ne approffitterà per sparire e non farsi più trovare". A dare la notizia è il Gazzettino Veneto che dal 2008 si è occupato della vicenda.

Come scrive l'avvocato della famiglia, Agnese Usai: "Noi confidiamo che la condizione di quel soggetto, che era e rimane clandestino, e nell'estate del 2008 si trovava a Lloret de Mar da soli quattro giorni, porti i giudici a pensare bene alle loro azioni. Che permessi premio gli vanno riconosciuti? Ha già avuto l'attenuante della collaborazione, in parte falsa dal momento che è stato arrestato mentre stava scappando: sì, messo alle strette ha parlato, ma se si trovasse di nuovo in libertà, non mi stupirei se come prima cosa gli venisse in mente di darsi di nuovo alla fuga".