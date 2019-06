Sparatoria sul lungomare tra clan di albanesi: choc e panico tra i turisti

Far west a Tortoreto, dove si è verificata una sparatoria sul lungomare. Un regolamento di conti tra due clan di albanesi, con tanto di inseguimento, agguato e colpi di pistola.

Poteva essere una carneficina, visti i tanti turisti e passanti presenti nella camminata della località balneare in provincia di Teramo, ma fortunatamente non ci sono state vittime.

Un giovane albanese è sfuggito al blitz in spiaggia, venendo colpito alla gamba da un proiettile: soccorso e trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita. E ora, sull'accaduto, indaga l'Arma dei carabinieri. A quanto emerso finora, pare si tratti di un regolamento di conti per droga.

Il tutto è accaduto attorno alla mezzanotte, quando il 24enne si è trasformato in un bersaglio vivente. Panico e choc tra i testimoni presenti, che hanno rischiato la propria incolumità.

Come riportato dal Messaggero, il ragazzo era con altri suoi amici quando si è fermata vicino a lui un'auto con all' interno quattro suoi connazionali. Due di loro gli hanno intimato di seguirlo in spiaggia e dopo una breve, ma accesa discussione, la preda si è data alla fuga, finendo nel mirino dell'arma da fuoco, che lo voleva uccidere, sostengono gli inquirenti.