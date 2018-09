"Fa schifo vedere due uomini che si baciano". Speaker Radio Globo sotto assedio

Lo speaker Roberto Marchetti durante la trasmissione "Morning Show" su Radio Globo ha detto che vedere " due uomini che si baciano " gli fa schifo. Ed è finito così sotto attacco.

Radio Globo era stata anche partnership del gay pride tenutosi a Roma qualche tempo fa e nonostante ciò ha nel suo organico un conduttore radiofonico che ripudia il bacio tra persone dello stesso sesso, in particolare di uomini. La comunità gay ha risposto a quanto detto dallo speaker attraverso il suo portavoce, Sebastiano Secci che ha detto quanto segue:" Dopo le scontate polemiche nessuna reazione è pervenuta da Radio Globo che, con il proprio atteggiamento, ha di fatto avallato quanto detto durante la trasmissione di cui ha la piena responsabilità editoriale ". È lo stesso Secci a ricordare la partecipazione di Radio Globo al Roma Pride, all'epoca si era dimostrato felice:" Quando Radio Globo si è offerta come media partner del Roma Pride eravamo felici che una radio generalista si impegnasse a divulgare i valori del Pride. Per questo la vicenda ci ha provocato delusione e rabbia, non solo per la gravissima affermazione del conduttore ma anche, e soprattutto, per il silenzio colpevole dell’editore ". Secci oltretutto ribadisce che in 25 anni il Roma Pride ha acquisito un'importante posizione all'interno, così da poter vantare di poter scegliere i propri partner in base alle proprie esigenze.

Il portavoce conclude ribadendo che debba esserci libertà d'espressione nel modo più assoluto ma fa dispiacere quando, professionisti nel campo della comunicazione, prendano questa libertà d'espressione per insultare.