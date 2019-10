Sperpera 4mila euro in sala giochi e inventa rapina: denunciato 46enne

Malato di ludopatia, ha sperperato migliaia di euro in una sala giochi. Il danno economico era fatto ma bisogna in qualche modo giustificare quell’ammanco di denaro. E così, un 46enne originario di Barletta, si è spinto a simulare una rapina per evitare di ammettere il suo problema con il gioco. Ma la sua bugia è durata poco. Grazie alle indagini, i carabinieri della stazione di Amorosi, nel Beneventano, hanno scoperto la verità denunciando l’uomo in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.

Il 46enne, circa 15 giorni fa, aveva denunciato agli stessi militari che, mentre era alla guida del proprio furgone in una via del centro di Amorosi, era stato raggiunto da un Suv che lo aveva tamponato fino a farlo uscire fuori strada. Uno degli occupanti del fuoristrada si era diretto verso la cabina di guida e, con minacce, si era impossessato del marsupio del conducente del mezzo che conteneva 4mila euro in contanti.

Gli uomini dell’Arma hanno subito fatto partire le indagini. Grazie a diverse testimonianze, i carabinieri hanno appurato che la realtà era un’altra. La vittima, che si trovava in Valle telesina per lo scarico di alcuni prodotti agricoli, si era recato precedentemente in una sala giochi di un comune della provincia di Caserta e qui aveva sperperato tutto il suo denaro.

Il 46enne, così, aveva deciso di inventare la rapina per giustificare l'ammanco dei soldi. Un’azione disperata per coprire la sua dipendenza e del tutto inutile: l’uomo, infatti, è stato denunciato.