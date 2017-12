La Spezia, picchiata dal marito e dal figlio: "Niente dolci , sei musulmana"

Una donna di origine marocchina di La Spezia è stata picchiata dal marito e secondo le indagine anche dal figlio di 13 anni perché voleva vivere all'occidentale. Un caso denunciato dalla consigliera regionale della Lega Nord Liguria, Stefania Pucciarelli.

L'aggressione

Malmenata e umiliata. Prima dal marito e poi dal figlio di soli 13 anni. Una storia di violenze e privazioni. Come riporta il Secolo XIX, la donna, poco più che 30enne, ha denunciato il marito, colpito da misura cautelare che gli di avvicinarsi alla compagna e lo obbliga a vivere per un periodo fuori dalla provincia della Spezia. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia.