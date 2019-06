Spinse un anziano sui binari della metro: condannato all'ergastolo

L'uomo che tentò di uccidere un anziano buttandolo sui binari della metropolitana in transito è stato condannato all'ergastolo. La vicenda in Inghilterra, a Londra, dove Paul Crossley, 46 anni, cercò di togliere la vita a uno sventurato 91enne con uno spintone che lo fece cadere sui binari dell'underground della capitale, a Marble Arch

Il signore riportò fratture multiple (su tutte, quella del bacino) e un profondo taglio al capo, ma non fu falciato dal treno in arrivo, grazie alla prontezza di riflessi dei presenti e del macchinista. Crossley, peraltro, è recidivo, visto che cercò di ammazzare un ragazzo 23enne nello stesso modo nella stazione di Totthenam Court Road, come ricorda il Messaggero.

La British Transport Police ha dato notizia della condanna, ringraziando pubblicamente tutti i passeggeri che prestarono soccorso alle due vittime, aiutando le forze dell'ordine nelle indagini per identificare e arrestare il folle. A Crossley fu diagnosticata la schizofrenia paranoica da quando aveva 17 anni. Ora, per lui, la vita continuerà e finirà dietro le sbarre.