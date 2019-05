Spinte e schiaffi ai bimbi: sospesa maestra d'asilo

Spinte, schiaffi e strattoni. Sarebbero questi i metodi che usava una maestra 60enne, in servizio presso un asilo pubblico di Nicosia, nell'Ennese. I carabinieri le hanno notificato un provvedimento di sospensione dall'insegnamento della durata di due mesi.

L'insegnante è accusata di maltrattamenti: avrebbe sottoposto i suoi alunni a vessazioni sia fisiche che verbali e a trattamenti degradanti, scagliandosi contro di loro con urla e rimproveri immotivati. Ma la donna non si sarebbe limitata alle parole. Le indagini hanno evidenziato anche comportamenti violenti quotidiani, come schiaffi, spinte e strattoni. Non solo. In diverse occasioni, infatti, la maestra sarebbe arrivata anche a scaraventare i bambini a terra o contro gli arredi dell'aula, o ad afferrarli con violenza dalle braccia o dalla testa, trascinandoli di peso alle loro sedie e costringendoli a rimanere seduti.

Le indagini erano partite a marzo, dopo le segnalazioni di alcuni genitori, che avevano notato alcuni comportamenti anomali nei propri figli, che non volevano più andare all'asilo, quando sapevano che la maestra era in servizio. L'attività investigativa dei carabinieri, messa in atto sia con attività tecniche, che con l'ascolto di testimoni, ha portato a confermare i gravi atti di violenza da parte dell'insegnante. Nel giro di pochi mesi, i militari dell'Arma hanno confermato i fatti denunciati dai genitori e hanno disposto la misura cautelare. La maestra è stata inoltre sospesa dall'insegnamento per due mesi.