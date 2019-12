Spray contro la depressione: c'è l'ok dall'Unione Europea

In futuro basterà forse usare uno spray per allontanare la depressione. Il grave disturbo che solo in Europa colpisce 40 milioni di individui, le donne sarebbero le più colpite. La Commissione Europea ha infatti dato l’ok a uno spray nasale che, unito a un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina o della serotonina-norepinefrina, promette di aiutare in breve tempo adulti colpiti da depressione acuta, refrattari ad altre cure. A convincere la commissione sono stati i risultati emersi da una sperimentazione clinica effettuata su pazienti adulti con disturbo depressivo grave. Tra questi, 1600 hanno ricevuto l’esketamina, un derivato della ketamina, attraverso lo spray nasale.

Come agisce lo spray

Dopo sole quattro settimane di trattamento, circa il 50% dei soggetti ha presentato la remissione dei sintomi. Gli effetti positivi sarebbero da attribuire all’azione della esketamina, antagonista del recettore per il glutammato N-metil D-aspartato (Nmda), innovativa rispetto agli altri metodi fino a questo momento in uso per combattere il disturbo. Questa, secondo gli studiosi, sarebbe in grado di riattivare le connessioni sinaptiche tra le cellule cerebrali dei soggetti, permettendo maggiore attività e comunicazione tra diverse regioni cerebrali. Da quanto emerso da ulteriori esami clinici, questo aumento di attività e comunicazione porterebbe a una diminuzione dei sintomi della depressione.

I risultati della ricerca

I pazienti presi in esame, come riportato in una nota, erano stati tutti già sottoposti ad almeno due trattamenti antidepressivi, senza riuscire a ricavarne alcun risultato. E tutti manifestavano sintomi di una depressione da moderata a grave. Gli esiti della ricerca avrebbero dimostrato che, negli adulti di età compresa tra i 18 e i 64 anni, l’esketamina spray nasale somministrata in unione a un antidepressivo orale, già dal secondo giorno, portava a una diminuzione dei sintomi depressivi, rispetto all’antidepressivo unito a uno spray placebo. Sarebbe stato il 70% dei soggetti trattati con esketamina ad aver ottenuto un miglioramento pari o superiore al 50%.