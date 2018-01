Spunta un nuovo video del treno deragliato a Pioltello

Pochi prima di schiantarsi sfrecciava attraverso la stazione di Seggiano di Pioltello il treno diretto a Milano su cui ieri tre persone sono morte in seguito a un deragliamento. C'è ora un nuovo video, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, che immortala quegli attimi e le scintille provocate dal passaggio del convoglio.

Bisognerà ora fare luce su quanto avvenuto ed è questo che chiede anche il Presidente della Repubblica. " È altrettanto urgente verificare ovunque lo stato di manutenzione della nostra rete ferroviaria per rispettare il dovere di assicurare, con scrupolo e rigore, la sicurezza dei passeggeri ", dice Sergio Mattarella, vicino al dolore dei familiari delle vittime.

In 350 viaggiavano sul treno, la maggior parte dei quali pendolari diretti verso il lavoro. Decine i feriti, alcuni dei quali in condizioni piuttosto gravi, mentre tre sono le donne che hanno perso la vita, in un incidente le cui cause sono ancora in discussione.