Spunta un video choc: "So chi è il mandante dell'omicidio Diabolik"

"So chi è il mandante dell'omicidio Piscitell i". Così, Fabio Gaudenzi, il braccio destro di Massimo Carminati, annuncia di avere importanti rivelazioni da fare sulla morte di Diabolik. Informazioni che rivelerà solo al magistrato Gratteri.

Gaudenzi sa che la polizia sta andando ad arrestarlo e si filma pochi momenti prima che scattino le manette, condividendo poi le immagini su Youtube: " Mi chiamo Fabio Gaudenzi - dice- la polizia sta venendo ad arrestarmi e mi consegnerò come prigioniero politico. Dal 1992 appartengo a un gruppo elitario di estrema destra denominato I fascisti di Roma nord con a capo Massimo Carminati e di cui fanno parte Fabrizio Piscitelli, Luca e Fabrizio Caroccia, Maurizio Boccacci, Riccardo Brugia e Massimo Carminati ".

E sottolinea come la loro non sia mai stata un'associazione mafiosa, quanto un'unione fascista: " Non siamo mafiosi ma fascisti, lo siamo sempre stati e lo saremo sempre ". E per questo, aggiunge di voler essere " processato e condannato per banda armata, come dovrebbero esserlo Carminati e Brugia" , entrambi condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso. Ma, a detta di Gaudenzi, loro con la mafia non c'entrano, perché "la mafia e la droga ci fanno schifo". A riprova delle sue dichiarazioni aggiunge che si sta consegnando: " Mi sono arreso, perché sono solo. Tutti i miei amici sono morti o in carcere".