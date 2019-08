Gli squali l'attaccano: californiana sbranata in mare

Jordan Lindsey, 21 anni, stava praticando snorkeling con la madre quando è stata circondata da alcuni squali al largo dell'isola Rose, alle Bahamas. Il padre Michael si trovava poco distante ad accarezzare i maialini che si avvicinano ai turisti sulla spiaggia dell'isola quando ha sentito le grida della figlia ed è subito intervenuto insieme alla madre insieme ad altre persone che stavano praticando immersione. Per la ragazza purtroppo non c'è stato nulla da fare: Kumi, la madre che si trovava a poca distanza ha cercato di respingere uno squalo che ha però azzannato la figlia staccandole la maggior parte del braccio sinistro. La 21enne non si è data per vinta e ha tentato un inutile ritorno sulla barca nuotando con un solo braccio. Dopo poco un altro squalo l'ha morsa nuovamente, questa volta alla gamba sinistra. Soltanto l'arrivo di altri nuotatori ha allontanato gli animali dalla scena, la ragazza è stata quindi soccorsa mentre il padre ha raccontato al Mirror: " Non aveva più un braccio, era in condizioni critiche ".

Il padre Michael ha raccontato al Goodmorning America: " Mia sorella è stata circondata dagli squali in pochissimi secondi. Nonostante mia madre Kumi, e altri nuotatori, per lei non c'è stato nulla da fare. È stata sbranata ". Kumi ha quindi afferrato sua figlia dopo che le bestie si erano allontanati e l'ha trasportata a nuoto su una roccia vicina, era in condizioni critiche: " L'ho baciata sulla testa e le ho detto 'Ci vediamo dopo Jordan '".

La Royal Bahamas Police Force ha dichiarato la ragazza morta dopo alcune ore che è stata trasportata all'ospedale di Nassau. Una dottoressa del Texas, Jace Holton, si trovava sulla stessa barca della famiglia Lindsey e ha assistito alla scena scattando una foto degli squali dopo l'attacco alla 21enne.

SHARK ATTACK: Officials in the Bahamas say 21-year-old Jordan Lindsey of Torrance was killed in a shark attack near Rose Island today. 3 sharks involved, right arm severed. Witness took this photo of a tiger shark she says was involved in the attack. @FOXLA

La dottoressa ha spiegato al Mail che stava effettuando immersioni nello stesso punto di Jordan soltanto 45 minuti prima che la ragazza fosse attaccata.