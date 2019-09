Sta per diventare papà, esce di casa e si spara: tragedia ad Ancona

Tragedia ad Ancona, dove un uomo si è tolto la vita con un colpo di pistola. Stando a quanto riportato, il 34enne era caduto in una brutta depressione e non riusciva più a riprendersi. Martedì sera è uscito di casa dicendo che avrebbe fatto il turno serale, ha preso la sua auto ed è partito da Loreto, dove viveva. Dopo aver vagato un po' ha lasciato la macchina sulla provinciale numero 6, lungo la strada di Monte Galluzzo nella frazione di Montesicuro. Ha percorso una stradina di campagna e poi, arrivato sotto un albero si è sparato un colpo.

Il 34ennne lavorava come rimorchiatore e tra pochi giorni sarebbe diventato padre. Neanche l'arrivo del figlio, però, è riuscito ad allievare la sua disperazione e così ha deciso di farla finita. Il suo corpo è stato trovato questa mattina e i medici non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso. Per gli investigatori locali, inoltre, non c'è dubbio: l'uomo si è suicidato. A confermare il tragico gesto un bigliettino che l'uomo ha lasciato spiegando le sue intenzioni. L'uomo aveva acquistato l'arma qualche anno fa dopo aver subito un furto in casa e la deteneva regolarmente. Sul posto, oltre agli operatori del 118 ed i carabinieri che hanno limitato l'intera area, anche i genitori del ragazzo.