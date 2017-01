Staino attacca Renzi: "L'Unità? Mi hai deluso"

Ancora altissima tensione tra l'Unità e Matteo Renzi. Questa volta a parlare è il direttore Sergio Staino che ha deciso di rendere pubblica una mail inviata 20 giorni fa al premier Renzi in cui criticava la sua gestione della crisi del quotidiano: "Io ti ho sempre apprezzato per quel tuo continuo ripetere 'ci metto la faccia', è possibile che questo non valga per l'Unità?". Staino spiega anche che, se oggi il giornale fosse stato in edicola (non è uscito per lo sciopero dei giornalisti, ndr), il suo editoriale sarebbe stato appunto quella lettera indirizzata al segretario del Pd il 23 dicembre, lettera che "mi sembra rileggendola adesso, mantenga tutta la sua attualità. Due giorni fa - prosegue il comunicato del direttore - la situazione di agitazione al mio giornale è esplosa per una comunicazione a ciel sereno da parte dell'amministratore delegato in cui si annunciava la fine delle trattative su una revisione nei ruoli dei giornalisti e dei rispettivi emolumenti, passando di fatto a una riduzione di personale non specificando né in che numero né in che modo. Questa notizia, di per sé molto spiacevole, è stata però superata ieri 12 gennaio, dall'assemblea dei soci proprietari de l'Unità che ha di fatto rinviato al primo febbraio la dichiarazione di liquidazione della stessa società". In un passaggio della mail Staino ricorda quando Renzi gli disse 'Voglio un giornale bello, di tante pagine e non preoccuparti per i soldi... quelli ci sono!', aggiungendo: "Dirti quindi che sono profondamente deluso, e in prima fila deluso da te, è dir poco. Pensavo che il giornale ti servisse per ravvivare quella base che nel territorio si sta disperdendo nell'astensionismo o, peggio ancora, nel grillismo".



Infine un'amara riflessione: "Credo di essere ormai giunto alla fine delle mie forze. Dopo tre mesi di esperienza alla direzione de l'Unità puoi bene immaginare dove sia finito tutto l'entusiasmo che avevo messo nel fare questo lavoro. Ero abbastanza impaurito perchè immaginavo la quantità di problemi in cui mi sarei ritrovato anche se, devo dirti con sincerità, che mai immaginavo che la quantità fosse così enorme e pesante".