Stalker minaccia la ex: "Morirai in un incidente". Arrestato 40enne

“Tu morirai in un incidente stradale”. E scaraventa furiosamente la fidanzata fuori dall'auto in movimento. È stato questo l'episodio cruciale che ha decretato i domiciliari per uno stalker 40enne della provincia di Piacenza, viziato da un'ossessione paranoide e criminale nei confronti dell'ex fidanzata. L'ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal gip Fiammetta Modica, in concordato col pm Antonio Colonna, appena qualche giorno fa.

Sono occorse settimane di indagini, pile su pile di denunce e testimonianze, prima che scattassero le manette per lo stalker piacentino. Un fascicolo fitto di racconti violenti e manie vessatorie, quello finito nelle mani del nucleo investigativo della polizia locale. Ad inchiodare l'uomo, sarebbe stata un lunga sequenza di messaggi, dal tono inequivocabilmente intimidatorio, inviata alla sua ex nei mesi successivi alla rottura.

La vittima, una 35enne piacentina, ha riferito agli inquirenti tutti i dettagli dell'inferno quotidiano cui era costretta dal suo aguzzino. Pedinamenti, minacce, appostamenti sotto casa e sul luogo di lavoro si ripetevano ognisingolo, dannato giorno. Mai un attimo di tregua, mai un attimo di respiro per la giovane che, per paura di ritrovarselo alle calcagna, avevo ridotto in maniera considerevole le uscite con amici e la sosta in luoghi pubblici.

In realtà, la storia tra i due non aveva mai funzionato granchè bene a causa di un logorante sentimento di gelosia da cui era affetto il 40enne. È stata proprio la donna a rivelare i dettagli più dolorosi di una relazione che, quasi da subito, era sembrata vacillante e pericolosa. Umiliazioni, insulti e offese continue a cui spesso seguivano botte e punizioni crudeli. Sono stati numerosi, se non addirittura inquantificabili, gli episodi in cui la giovane ha temuto potesse accaderle il peggio. Uno su tutti, forse quello più eclatante, risale ad una sera in particolare. I due sarebbero stati di ritorno a casa da una festa tra amici quando, durante il tragitto, lui avrebbe provato a spingerla fuori dall'auto in corsa con l'intento di sbarazzarsene definitivamente. Poi, quel messaggio minaccioso: “Morirai in un incidente stradale”, che ha costretto gli agenti del nucleo investigativo ad una stretta repentina del caso.

Ad oggi, lo stalker si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di 'atti persecutori e maltrattamenti'. E l'incubo della 35enne piacentina sembrerebbe definitivamente concluso.