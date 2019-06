Stanca degli abusi ragazzina tentò il suicidio: 12 anni al padre pakistano

Aveva tentato il suicidio gettandosi dalla finestra perché era disperata dopo tutti gli abusi subiti dal padre pakistano. Una storia tragica questa di Prato che ora si è conclusa con la condanna a 12 anni per abusi sessuali a carico dell'uomo.

Le violenze sono andate avanti per diversi anni, dal 2010 al 2017. La giovane, secondo la ricostruzione processuale, è stata abusata fin da bambina, dalla tenera età di 7 anni. A 14 anni, esausta e disperata dopo tuttti quegli anni di abusi, la ragazza ha tentato il suicidio, cercando di gettarsi dalla finestra. Sopravvissuta, la giovane ha deciso di denunciare tutto. Anche la madre è stata condannata a sette anni in quanto complice degli abusi del marito. Sapeva tutto, ma è sempre rimasta in silenzio.

Il tribunale di Prato ha anche revocato ai due coniugi la potestà genitoriale. L'inchiesta è stata condotta dal sostituto procuratore Laura Canovai e portò all'arresto del pakistano nell'agosto del 2017. La ragazza da allora vive in una località protetta e lontana dai genitori.