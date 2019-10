Stati Uniti, 17 topi imparano a guidare e si sentono meno stressati: la scoperta

L'idea era quella di insegnare a guidare in cambio di cibo: solo che, da una parte, come "insegnanti" c'erano i ricercatori della Richmond University, negli Stati Uniti, e dall'altra un gruppo di 17 topi, che hanno imparato a condurre piccole automobili di plastica per riuscire ad avere qualcosa da mangiare. Per l'esperimento, che sembra incredibile e che è stato descritto sulla rivista scientifica Behavioral Brain Research, gli scienziati hanno costruito una minuscola macchina elettrica, attaccando un barattolo di plastica trasparente a una lastra di allumionio, montata su un set di ruote. Gli studiosi hanno, poi, infilato un filo di rame orizzontalmente attraverso il barattolo, cioè la cabina della mini-auto, per formare tre barre.

L'utilità dell'esperimento

Secondo quanto riportato da Rainews24, il gruppo di studiosi ha scoperto, tramite il test, che questa attività aiuta gli animali a sentirsi meno stressati, aprendo quindi la strada al potenziale sviluppo di trattamenti alternativi per alcune malattie mentali. L'esperimento fatto dai ricercatori, coordinati dalla neuroscienziata Kelly Lambert, è finalizzato a valutare gli effetti di malattie come il Parkinson e la depressione.

I risultati

I risultati hanno dimostrato che "i topi che vivono in un ambiente complesso e stimolante, per esempio ricco di oggetti interessanti con cui interagire, imparano più facilmente a guidare, mentre i topi che vivono nelle solite gabbie da laboratorio hanno più difficoltà e commettono errori nei test ". La dottoressa Lambert ha inoltre spiegato che " questo significa che la complessità dell'ambiente porta a una maggiore neuroplasticità e flessibilità del comportamento ".

Topi soddisfatti (e rilassati)