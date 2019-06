Stati Uniti, morta a soli due mesi d'overdose da eroina

I genitori hanno immediatamente chiamato il 911, numero per le emergenze negli Stati Uniti, quando hanno visto che la loro bambina non rispondeva più agli stimoli. L'hanno trovata svenuta, a soli due mesi. I soccorsi hanno fatto di tutto per salvarla, inizialmente la situazione era poco chiara. Soltanto dopo un'attenta analisi si è capito cosa l'aveva uccisa a soli due mesi: una potente overdose da eroina. A finire in manette quindi mamma e papà: Eugene Chandler di 27 anni e la sua compagna Shaleigh Brumfield di Danville (Virginia). I due sono accusati di gravissima negligenza visto che hanno lasciato la loro bimba entrare a contatto con una sostanza pericolosa come l'eroina. Entrambi eroinomani, da analisi del sangue successive è stato trovato un importante quantitativo di cocaina mischiato ad eroina nella piccola. La neonata è stata lasciata incustodita vicino alla droga aperta.

Il Metro riferisce che già gli agenti avevano provato un massaggio polmonare sulla piccola vittima per poterla salvare ma non c'è stato nulla da fare. Nonostante le cure del SOVAH, ospedale di Danville, la piccola è morta. Secondo l'autopsia è stata uccisa da un arresto cardiaco che non le ha lasciato scampo. I due eroinomani sono stati immediatamente condotti in carcere e andranno a processo tra breve.