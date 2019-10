Texas, poliziotto spara ad una 28enne

Il poliziotto era stato chiamato da un vicino che aveva visto la porta della 28enne di colore aperta a Fort Worth, vicino Dallas negli Stati Uniti. Il vicino si era insospettito pensando che forse poteva la ragazza poteva essere stata rapinata. È così intervenuto un agente, di cui ancora non è stato diffuso il nome per ovvi motivi. Il 62enne James Smith ha chiamato il numero per le non emergenze intorno alle due e mezza del mattino, vedendo la porta della sua vicina aperta con la luce accesa. Lui sapeva che Atatiana Koquice Jefferson, 28 anni di colore, doveva essere a casa con il suo nipote di 8 anni si legge sul Mail Online.

Nel video (guarda qui) è possibile vedere il poliziotto che arriva dopo una quindicina di minuti dalla chiamata di Smith, percorre il perimetro della casa. Scruta dentro una finestra per capire se ci sono persone dentro casa. Successivamente continua a camminare, accende la torcia quando entra in una zona buia. Poi entra in casa sfruttando una porta sul retro. Trova una pistola, come si vede da alcune foto scattate dalla polizia di Fort Worth dopo aver sparato alla donna dalla finestra. Nel momento dello sparo, secondo alcuni post su Twitter, la donna aveva addirittura gridato " Sono incinta ". La domanda che gli Stati Uniti si stanno facendo è: " La Jefferson era vicina alla pistola e dunque il poliziotto ha ritenuto opportuno aprire il fuoco? ". Nel frattempo il vicino ne è uscito scioccato, continua a pensare che se la ragazza è morta è a causa sua che ha chiamato la polizia sospettando che forse la 28enne era stata vittima di rapina.

Il poliziotto lavorava nel dipartimento da Aprtile 2018, per ora è stato rimosso dalla strada e piazzato negli uffici amministrativi in attesa che l'indagine condotta faccia chiarezza su quanto avvenuto.