Torna a casa e la trova ripulita (letteralmente)

Nat Roman del Massachussets (Stati Uniti) si è trovato casa ripulita e rimessa a nuovo dopo aver accompagnato il figlio a scuola. Una sorpresa inaspettata che lo ha emozionato. Infatti, al suo rientro a casa inizialmente si è spaventato: ha trovato la porta aperta. Ha pensato subito al peggio, nonostante dentro il suo appartamento non vi fosse molto da rubare e soprattutto non fosse mai stato così in ordine. Tutta casa sua è stata pulita e lucidata, rimessa a nuovo e in ogni stanza " C'era odore di primavera " citando Nat che ha raccontato la sua storia a Nbc.

" La mia unica spiegazione è quella che un'impresa di pulizia abbia sbagliato casa e abbia ripulito quella all'indirizzo sbagliato ", riferisce Nat. I commenti su Instagram si sono suddivisi tra stupore e ironia, nel frattempo non ci sono state novità e non si sa chi sia stato il benefattore che abbia rimesso a nuovo casa sua. Addirittura la carta igienica del bagno del piccolo appartamento presentava un origami ben costruito. Le lenzuola del figlio erano state ripiegate e i letti tutti messi in ordine.