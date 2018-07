Non ha sgomberato i migranti: ora lo Stato risarcirà 28 milioni

Non aveva adottato misure preventive contro l'occupazione e, una volta avvenuta, non l'aveva repressa. Così, ora, lo Stato è stato condannato a un risarcimento di circa 28 milioni di euro, a favore del proprietario di un edificio in cui vivevano abusivamente decine di famiglie.

La sentenza del tribunale civile di Roma riguarda l'ex fabbrica Fiorucci, un'area di 19mila metri quadri, situata nel quartiere Tor Sapienza e oggi sede di una galleria d'arte a cielo aperto molto apprezzata, il Museo dell'altro e dell'altrove (Maam). Nel 2009, circa 200 persone, una sessantina di nuclei familiari, tra peruviani, italiani, rumeni, ucraini e marocchini, avevano occupato lo stabile dell'ex salumificio Fiorucci di via Prenestina, a Roma. Il mancato intervento dello Stato ha impedito al costruttore dello stabile di poterne usufruire e di modificarne la struttura.

Secondo il giudice, le autorità pubbliche avrebbero dovuto impedirne l'occupazione, ma non essendovi riusciti avrebbero almeno dovuto sgomberare la struttura a posteriori. Così facendo, il Viminale, che ora è stato condannato a risarcire il proprietario con 27,9 milioni di euro, ha leso "il diritto di proprietà e il diritto di impresa" . Non solo. L'occupazione dello stabile lederebbe anche "il generale interesse dei consociati alla convivenza ordinata e pacifica" , assumendo "un'inequivoca valenza eversiva" , che minaccia l'ordine pubblico.

Il tema sollevato dalla sentenza sullo stabile Fiorucci, non si limita a questo caso: sono infatti decine gli immobili abbandonati a Roma, diventati ricovero di senza tetto, sfollati e immigrati. Secondo il giudice, "tale situazione è da sola sufficiente a dimostrare l'inadeguatezza della complessiva azione preventiva e repressiva delle autorità preposte" .