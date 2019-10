Statue indigene, Papa Francesco ha domandato perdono

Sono state al centro di vero e proprio caso, specie per via del ratto subito e del fatto di essere state scaraventate nel Tevere, ma ore le statue indigene, quelle introdotte a Roma per via del Sinodo panamazzonico, hanno trovato spazio nelle parole di Papa Francesco, che ha chiesto scusa per l'accaduto.

Il Sinodo panamazzonico sta per terminare. Di conclusioni avremo modo di parlare in questi giorni. Ma è stata la querelle attorno alle cosiddette pachmame, ossia statue tradizionali indigene, a tenere banco, persino più della questione dei viri probati o della possibile riforma sul diaconato femminile. Questo, ovviamente, per quel che riguarda buona parte dei media. E il Papa è voluto tornare sugli accadimenti, dichiarando di avere intenzione di pronunciare "una parola sulle statue della pachamama che sono state tolte dalla chiesa nella Traspontina" ossia - ha spiegato il Santo Padre - " che erano lì senza intenzioni idolatriche e sono state buttate al Tevere". Dopo la premessa, arriva la disamina del pontefice argentino: " Prima di tutto questo è successo a Roma e come vescovo della diocesi io chiedo perdono alle persone che sono state offese da questo gesto". Jorge Mario Bergoglio si è così riferito soprattutto a chi ha potuto rintracciare una natura offensia dietro il gesto messo in campo da almeno due persone. Ma c'è anche qualche novità di rilievo sul ritrovamento.