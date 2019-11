Ilaria Cucchi vuol querelare Salvini

Ilaria, sorella di Stefano Cucchi, è stata recentemente intervistata da Radio Capital. La donna ha commentato quanto dichiarato dall'ex vicepremier Matteo Salvini dopo la sentenza di condanna nei confronti dei carabinieri accusati della morte del ragazzo. Salvini aveva affermato di provare certamente rispetto nei confronti della famiglia di Stefano, ma allo stesso tempo, aveva ribadito la sua contrarietà alle sostanze stupefacenti. Una lotta, quella della famiglia del 31enne, durata 10 anni. Dopo averle chiesto cosa provasse dopo le parole del leader leghista, Ilaria ha risposto: "Ma che le devo dire? Salvini perde sempre l'occasione per stare zitto. Anche io da madre sono contro la droga, ma Stefano non è morto per droga. Chiaramente non c'entra assolutamente nulla, va contro questo pregiudizio, va contro questi personaggi. Noi abbiamo dovuto batterci per anni. Tanti di questi personaggi sono stati chiamati a rispondere in un'aula di giustizia e non escludo che uno di questi possa essere proprio Salvini".

Stefano Cucchi: Ilaria pronta a denunciare Salvini

Nel corso dell'intervista a Radio Capital, Ilaria Cucchi non ha escluso un'eventuale futura denuncia nei confronti di Matteo Salvini, per quanto affermato dopo la condanna dei carabinieri accusati della morte del ragazzo avvenuta il 22 ottobre 2009. Stiamo parlando dei militari Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo, condannati in data 14 novembre 2019 a 12 anni di carcere. Il reato contestato è quello di omicidio colposo. Pena diversa per Francesco Tedesco, autore della denuncia del pestaggio su Cucchi, condannato a 2 anni e 6 mesi per falso, decaduta invece l'accusa di omicidio nei suoi confronti. Assoluzione dall'accusa di calunnia per il maresciallo Mandolini, condannato a 3 anni e 8 mesi per falso. Andate in prescrizione le accuse nei confronti di quattro medici, più un'assoluzione. Ilaria Cucchi, nonostante quanto affermato dal leader della Lega, può dirsi liberata da un peso: "Ora mio fratello riposa in pace".