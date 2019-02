Storia d'amore tra italiano e francese diventa spot del Parlamento Europeo

Il video dura soltanto un minuto, ma racchiude una storia d’amore che è lunga una vita. Quella tra un italiano, che oggi ha 90 anni e si chiama Armando, originario di Ventimiglia, in provincia di Imperia e la moglie Eliane, 83 anni, di Mentone, dall’altra parte esatta del confine. Quel filmato è diventato uno spot dell’UE, che il Parlamento Europeo ha pubblicato sulla propria pagina Facebook nel giorno di San Valentino.

Una storia che acquista ancora più significato, in un periodo in cui la crisi diplomatica tra Italia e Francia è tornata a manifestarsi a livello nazionale, tra i due governi, ma con ricadute pure in ambito locale, anche se ieri, a Nizza, il sindaco Christian Estrosi ha voluto ribadire con un raduno italo-francese, in piazza Garibaldi, l'amicizia e la fratellanza tra i due Paesi.

"Quando ero bambinetto - racconta Armando - che attraversavamo la frontiera, c'era un mucchio di coda per i documenti e ogni volta ti controllavano. Quando attraversavamo dalla parte francese era tutto un altro mondo". Oggi la situazione è cambiata, ma non di rado le autorità francesi hanno ripristinato i controlli alla frontiera, in barba al trattato di Schengen e già allora, come oggi, le forze di polizia transalpine risultano essere molto più rigide, rispetto ai colleghi italiani.

"L'uomo che ho incontrato nella sala da ballo è diventato mio marito", ricorda Eliane e prosegue Armando: "Volevo poi formarmi una famiglia, sistemarmi, ho incontrato Eliane e non era facile a quei tempi tra Francia e Italia. Oggi è molto più facile, perché non devi cambiare moneta, fare tanti documenti".