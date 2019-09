Straniero accusato di violenza sessuale su una bambina di 10 anni

Una madre che parcheggia l’auto; la bambina che apre la portiera ed esce di corsa dall’abitacolo per salire sul marciapiede. Infine, uno straniero che le si avvicina, spingendola contro un muro per poi palpeggiarla. E’ una storia inverosimile quella che sarebbe accaduta, intorno alle 20 di ieri, nella centralissima via Cavour, a Ventimiglia, in provincia di Imperia.

Usiamo il condizionale, perché la vicenda, che è mantenuta sotto stretto riserbo giudiziario dai carabinieri, si basa su una serie di testimonianze al vaglio degli inquirenti. Ad allontanare l’aggressore, che potrebbe trattarsi di nordafricano, sono stati alcuni passanti, unitamente a un sedicenne, amico della bambina, che si trovava nell’auto del genitore.

Ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’episodio attraverso i filmati delle telecamere cittadine, sia quelle pubbliche che private, e se i fatti denunciati dalla madre dovessero corrispondere alla realtà, ci troveremo di fronte a un grave episodio di abusi.

Stando a quanto ricostruito, l’autore dell’aggressione si trovava in compagnia di un altro straniero, quest’ultimo però non avrebbe partecipato alla presunta violenza. I due si sono, quindi, allontanati e sono tuttora in fase di rintraccio da parte dei carabinieri. La madre e gli altri testimoni sono stati successivamente condotti in caserma per essere ascoltati e per formalizzare la denuncia, che al momento è contro ignoti.