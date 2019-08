Straniero ruba cellulare poi minaccia polizia con un coccio

A Roma, uno straniero, di nazionalità gambiana, è stato arrestato per reato di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

L'ennesimo episodio di violenza e criminalità consumatosi, nel giro di pochi giorni, nel cuore della città capitolina. I fatti, in tal caso, risalgono a poche ore fa. E ancora una volta, a farne le spese sono stati dei civili e gli agenti della polizia,

Tutto è cominciato quando una signora, ferma in piazzale Flaminio, è stata assaltata improvvisamente alle spalle da uno straniero. Stando a quanto riporta il quotidiano Il Messaggero , la donna stava consultando il navigatore dello smartphone quando l'ignoto aggressore le ha strappato il telefono dalle mani per poi fuggire via come una saetta.

Accortosi della rapina, il marito della vittima si è dato all'inseguimento del malvivente in compagnia di un motociclista che aveva assistito all'aggressione. I due hanno intercettato lo straniero in Via dell'Oca. Messo alle strette, ma per nulla intenzionato a cedere il passo, il malvivente ha minacciato i presenti con un coccio di vetro acuminato raccolto dall'asfalto. Nel tentativo di pararsi il viso da un eventuale colpo, il motociclista si è fatto scudo con il casco ma lo straniero è riuscito a sottrarglielo.

Nel frattempo, due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato sono giunte in loco a seguito di una segnalazione. Ma neanche l'arrivo degli agenti è riuscito ad inibire l'aggressore tanto che, visibilmente fuori dai gangheri, ha puntato il coccio anche contro i poliziotti prima di tentare l'ennesima fuga. Ahilui però, è stato bloccato rapidamente e tratto in arresto per reato di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Condotto in Questura il malvivente è stato identificato e sottoposto a tutte le verifiche del caso. Dagli accertamenti è emerso che fosse uno straniero, di anni 25, originario del Gambia.