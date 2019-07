Stromboli, dopo le esplosioni arriva lo tsunami: paura in spiaggia

Piccolo tsunami nelle isole Eolie. Le esplosioni di ieri nel vulcano Stromboli, con la conseguente espulsione di una discreta quantità di materiale piroclastico, hanno causato un "piccolo tsunami", che però "non ha avuto alcun impatto significativo". Lo rende noto l'Ingv in una nota di aggiornamento sulla situazione, spiegando che la stazione di Ginostra dell'Ispra "ha registrato una variazione picco-picco di circa 40 cm del livello del mare in corrispondenza della sequenza parossistica".

Anche oggi, spiega l'istituto, "si registra attività di spattering dall'area centro-meridionale ed un trabocco lavico attivo che genera quattro flussi attivi che si propagano nel settore meridionale della Sciara del Fuoco raggiungendo la linea di costa".

Ieri, quando il vulcano ha eruttato, tra i turisti si è scatenato il panico. "C'è stata una potente esplosione. Abbiamo sentito un boato, poi si è alzata una colonna di fumo e lapilli incendiari su Ginostra e fiamme sui costoni del vulcano", hanno raccontato alcuni testimoni. Alcuni residenti, invece, hanno spiegato: "C'è stata tanta paura, qui la psicosi di uno tsunami come nel 2002 è ancora molto forte".