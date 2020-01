Stuprata in piazza a Capodanno: orrore durante i festeggiamenti

Una ragazza di 30 anni sarebbe stata violentata da uno sconosciuto la notte di capodanno, L'episodio si sarebbe verificato a Udine nei presso di piazza San Giacomo. La giovane ha dichiarato che l'aggressore è fuggito, quando lei ha contattao il padre chiedendo aiuto. I contorni della vicenda restano da chiarire e gli investigatori sono alla ricerca di elementi utili per risalire all'identità dell'aggressore. Come si legge da Adnkronos, la giovane donna ha raccontato di come, dopo l'aggressione, si sarebbe recata al pronto soccorso di Udine per ricevere le opportune medicazioni. Il misterioso stupratore avrebbe attirato la ragazza in un posto appartato dove avrebbe tentato di baciarla e in seguito avrebbe cercato di violentarla, prima che riuscisse a liberarsi. L'uomo, a quel punto, sarebbe fuggito via e la 30enne, dopo essersi ripresa dallo spavento, ha avvertito i sanitari facendo scattare le indagini da parte degli inquirenti.

Udine, violentata durante la notte di capodanno: l'aggressore si è dileguato

Sarebbe stata la voce del padre della ragazza a mettere in fuga il misterioso stupratore che avrebbe tentato di abusare di lei nel centro di Udine. È stata la stessa 30enne ad aver denunciato l'abuso perpetrato ai suoi danni la notte di San Silvestro. Stando a quanto dichiarato dalla vittima, l'episodio sarebbe significativamente generato se non avesse invocato l'aiuto dei genitori. La ragazza ha riferito agli inquirenti di essere salita sul primo tratto della rampa di accesso al castello, in piazza Primo maggio, al fine di fare qualche scatto all'area sottostante in cui si stavano svolgendo i festeggiamenti per salutare il 2019 ed accogliere il nuovo anno. A quel punto la giovane sarebbe stata fermata da un losco figuro.

In quel momento non ci sarebbe stato nessuno nelle vicinanze, in quanto tutti erano impegnati a festeggiare in piazza. L'uomo avrebbe prima strattonato la vittima, poi avrebbe tentato di baciarla e di toccarle le parti intime. Come riportato dal Corriere della sera, sarebbe stata la voce del padre della giovane a spaventare lo stupratore, che a quel punto si è dileguato. Prima però, sembra che l'uomo sia riuscito nel suo intento di violentare la ragazza, strappandole i pantaloni. La giovane, nonostante tutto, avrebbe avuto le forze di prendere il telefono e di contattare i familiari, in quanto a causa del frastuono dovuto ai festeggiamento per il capodanno, nessuno avrebbe potuto sentire le sue grida di aiuto. Le indagini proseguono, ma sono ancora molti i punti da chiarire sulla vicenda.