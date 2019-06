Su Titano si trovano cristalli alieni sconosciuti sulla Terra

Titano è la luna più grande di Saturno e quella che più stimola le ricerche degli astronomi. Secondo l’Agenzia Ansa ci sarebbero nuove sorprese provenienti dal “vicino di casa” del celebre Pianeta ad anelli. Durante il Congresso di Astrobiologia di Seattle il gruppo del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) guidato da Morgan L. Cable ha presentato i risultati di uno studio effettuato ricostruendo in laboratorio la composizione del suolo di Titano. A quanto pare la superficie che delimita i laghi formati da idrocarburi di questa luna sarebbe ricoperta da cristalli alieni. Si tratterebbe di minerali molecolari, cioè oggetti che si comportano come minerali veri e propri, ma hanno una struttura di molecole organiche.

Gli scienziati hanno ricostruito in laboratorio dei cristalli fatti da acetilene e butano, proprio due composti organici presenti nell’atmosfera di Titano che ricadono al suolo sotto forma di piogge di idrocarburi. Questi cristalli mai visti sulla Terra si trovano attorno ai laghi di metano della luna di Saturno e si contraddistinguono per la loro struttura ad anelli. In passato i ricercatori avevano anche ricreato delle strutture organiche composte da benzene con etano, spiegando di aver “già dimostrato che alcune molecole organiche, in condizioni di laboratorio analoghe a quelle di Titano, formano questi tipi di cristallo, ma quelli di acetilene e butano potrebbero essere i più comuni sulla luna di Saturno”.