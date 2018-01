Sui rifiuti di Roma la Raggi ora rischia il commissariamento

È una lettera dai toni chiari quelli arrivati al Campidoglio da parte del ministero dell'Ambiente, che fa pressione sulla Raggi per l'emergenza rifiuti, chiedendo al sindaco di indicare quali impianti intende realizzare per il trattamento, mettendo in chiaro anche che, qualora non dovesse farlo " sarà il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, a stabilire dove e quali impianti realizzare in base al fabbisogno fissato con delibera lo scorso aprile ".

L'ipotesi che si para ora di fronte all'amministrazione locale pare chiara. La Raggi può indicare la soluzione voluta dal ministero o in alternativa il rischio è quello del commissariamento del settore rifiuti del Comune, per dare la palla a Zingaretti.

"In caso di inadempimento - scrive il ministero dell’Ambiente - l’autorità regionale è chiamata ad avvalersi del potere di cui all’art. 3 della L.R. 27/98. Ovvero a sostituirsi al Campidoglio e alla Città metropolitana per progettare gli impianti".