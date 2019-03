Su Twitter sbarca il profilo ufficiale del Comune di Bugliano. Dove si trova? Da nessuna parte. Infatti la pagina è nata con l'intento di far divertire i lettori: il profilo si geolocalizza a sud di Fauglia (Pisa), ma si tratta di un fake. Facile comprenderlo se si osservano tweet e risposte del fantomatico Comune: comicità allo stato puro. Per rendere più realistica la page, è stato creato un logo con uno stemma bianco e rosso. È stato addirittura allegato un sito web, mediante il quale vengono diramati comunicati ufficiali (ovviamente satirici) e convocazioni del Consiglio comunale nella Sala Romeo Anconetani, puntualmente immortalati in aperitivi e foto di gruppo. Su Twitter in pochi giorni, grazie anche al notevole attivismo, ha raggiunto circa 300 followers.

Bugliano si diverte