Torna dal viaggio in Africa incinta: scandalo nella Curia, suora trasferita

Sta suscitando un certo scalpore la notizia secondo cui una suora, da poco tornata da un viaggio, ha scoperto di trovarsi in dolce attesa. Lo scandalo arriva dalla cittadina di Sant'Agata di Militello, in provincia di Messina, dove la curia sta tentando di mantenere il massimo riserbo.

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali la religiosa, di origini africane, si era di recente recata nel suo paese di origine. Ritornata in Italia, tuttavia, aveva cominciato a soffrire di alcuni fastidi addominali, motivo per cui era stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata di Militello. Qui i medici hanno svolto diversi esami per scoprire la causa del malessere, sino ad arrivare alla sconcertante verità. La suora era incinta di alcune settimane.

Un'autentica doccia fredda per la religiosa, che non avrebbe dato alcuna spiegazione al personale sanitario. I medici hanno continuato ad assistere la donna con professionalità, dando alla paziente tutti i consigli necessari per portare avanti in modo sicuro la gravidanza. La questione, tuttavia, non è stata priva di conseguenze.

Pare infatti che la suora sia stata immediatamente trasferita in un altro convento del suo ordine di appartenenza. Alcune fonti parlano della città di Roma.

Nessuna informazione in merito all'identità della donna, così come al momento non è arrivato alcun commento dai vertici religiosi.