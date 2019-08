Superenalotto, la vincita record è di un turista

Superenalotto, la vincita milionaria potrebbe essere di un turista. La dea bendata bacia Lodi o, per meglio dire, un fortunato turista di passaggio nella città che fu presidio dell'imperatore romano Federico Barbarossa. Eh già, perché stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe proprio che il 6 dei record sia stato messo a segno da un ignoto forestiero che, con una giocata casuale di soli due euro, ha incassato il jackpot più alto nella storia del concorso.

"Quando mi ha chiamato la Sisal pensavo fosse uno scherzo, invece è tutto vero". È incredula Marisa Caserini, titolare del Bar Marino di Lodi, quando racconta ad Agimeg i momenti successivi alla vincita da primato del valore di 209.160.441 milioni di euro, montepremi più ricco mai assegnato in Italia e in Europa.

"Impossibile dire chi possa aver vinto, la schedina fortunata è stata realizzata con un Quick Pick da soli 2 euro, una giocata che passa inosservata. Abbiamo una clientela abituale, ci troviamo infatti al centro di Lodi, ma anche turisti di passaggio soprattutto in questo periodo dell’anno - spiega la proprietaria del bar. Tante persone sono venute a giocare da fuori attratte da questo jackpot così alto. Spero soltanto che a vincere sia stata una persona bisognosa, o almeno qualcuno che possa aiutare gli altri".

Al Bar Marino sono state spesso messe a bottino importanti vincite del Superenalotto, una recente da 100.000 euro. Che la dea Fortuna sia di casa proprio lì? "Diciamo che abbiamo un certo feeling con il Superenalotto - ha proseguito Maria Caserini - lo scorso anno infatti abbiamo infatti realizzato un 5 Stella da 50 mila euro, prima ancora avevamo centrato un 5 da oltre 100mila euro". Dunque, che dire, avanti il prossimo!