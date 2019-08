Svizzera, 15 mucche uccise da un fulmine durante l'ondata di maltempo

Un allevamento di mucche è stato sterminato nel cantone Vallese in Svizzera dove un fulmine le ha colpite senza lasciare loro via di scampo.

Si stavano riparando dal temporale sotto un larice quando l'albero è stato colpito da un fulmine folgorandole tutte e 15. Il tutto è avvenuto nel comune di Ayet, sull'alpeggio di Serin. A riportare la notizia il quotidiano Le Nouvelliste che in questi giorni sta redigendo vari articoli per quanto riguarda il maltempo che sta flagellando questo territorio. Proprio a Sion la pioggia ha provocato moltissimi danni, i vigili del fuoco sono intervenuti in tutto il cantone un centinaio di volte soltanto tra le ore 18:45 e le 21.

Le pietre cadute a causa delle frane hanno inoltre bloccato diversi valichi che, grazie al lavoro delle macchine, saranno presto liberati. In totale, la stima dei danni dovrebbe aggirarsi intorno al milione di franchi fa sapere il capo del servizio della mobilità. I disagi alla viabilità in tutto il cantone potrebbero proseguire fino a domattina visto che moltissime strade sono state chiuse al traffico in seguito alle frane.