Svolta choc: i genetisti creano embrione totalmente artificiale

Per la prima volta un embrione di topo è stato creato in modo totalmente artificiale. Dopo gli studi dello scorso anno dei ricercatori britannici, infatti, un'équipe del Merln (nstitute for Technology-Inspired Regenerative Medicine) della Maastricht University è riuscita a ottenere strutture cellulari del tutto simili agli embrioni - e chiamate "blastoidi" - partendo da due distinte linee di cellule staminali di topo.

L'embrione creato in provetta ha continuato a svilupparsi nell'utero, ma non è riuscito ad arrivare alla fase matura. I riceratori olandesi guidati da Nicolas Rivron hanno però pubblicato lo studio sulla rivista Nature e l'esperimento permette di studiare le prime fasi dello sviluppo di un essere vivente, oltre che gettare le basi per creare la vita in provetta-

Le cellule sono state prelevate da un vero e proprio embrione in fase di sviluppo a circa 3- 5 giorni dal concepimento, in fase cioè di blastocisti. Si tratta di una struttura sferica costituita da uno strato di cellule esterne che circonda una cavità piena di liquido che contiene una massa di cellule embrionali. I ricercatori hanno spiegato di essere riusciti a prelevare tessuti embrionali proprio a partire da questa blastocisti e di essere riusciti a prelevare sia quella parte di cellule che nel corso dello sviluppo embrionale darà vita alla placenta, che di quella che invece darà vita all'embrione vero e proprio.

Le linee cellulari staminali sono state cioè ottenute sia dallo strato esterno che da cellule embrionali, ma Nicolas Rivron e colleghi hanno dimostrato che entrambi i tipi di cellule possono interagire in vitro per formare strutture simili a blastocisti che chiamano "blastoidi".

I blastoidi hanno forma simile a una blastocisti e mostrano modelli simili di attività genica. Come le blastocisti, si formano quando i segnali che provengono dalla massa interna delle cellule staminali embrionali inducono lo sviluppo dello strato cellulare esterno. Nello sviluppo normale, questo strato esterno andrebbe a formare la placenta, così i ricercatori sperano che il loro modello ci aiuti a capire come si forma la placenta e come l'embrione si impianta nel rivestimento dell'utero e soprattutto quale sia il processo molecolare e genetico che regola questi importanti e delicatissimi momenti dello sviluppo embrionale.