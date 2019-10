Taranto, aggredisce i poliziotti: denunciato 44enne

È stato denunciato per aver aggredito e minacciato i poliziotti, un 44enne pregiudicato. Il fatto è accaduto a Taranto.

A denunciare l'uomo in stato di libertà il personale della sezione volante della questura. L'uomo è accusato di violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

I poliziotti sono intervenuti in un condominio del quartiere Paolo Sesto, alla periferia della città, dove era stato segnalato un uomo che, in forte stato di agitazione, stava dando in escandescenza, danneggiando sia il portone d’ingresso dello stabile che alcune auto in sosta.



Sul posto gli agenti hanno immediatamente individuato l’uomo che sanguinava vistosamente da una mano.

Con il supporto dei suoi fratelli, i poliziotti hanno cercato di riportare alla calma l’esagitato che, per tutta risposta, ha continuato ad inveire ed ingiuriare i presenti rendendo, poi, necessario anche l’intervento dei sanitari del 118 nel frattempo giunti sul posto.

Gli atteggiamenti violenti dell'uomo sono continuati anche nel pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto dove il 44enne è stato accompagnato per le cure del caso.

Dopo le cure dei sanitari, alla luce di quanto accaduto, il 44enne pregiudicato è stato, come detto, denunciato in stato di libertà.