Taranto, Arcelor Mittal ferma un nuovo impianto: non ci sono materie prime

Lo ha comunicato ai sindacati la direzione di Arcelor Mittal: il fermo per due mesi dell'acciaieria 1 dello stabilimento di Taranto. Si tratta dei nuovi assetti di marcia dell'azienda franco indiana, leader internazionale nella produzione di acciaio.

Secondo quanto comunicato da Arcelor Mittal i nuovi assetti produttivi dell’area acciaieria sono determinati, soprattutto, da una scarso approviggionamento di materie prime e per manutenzione.

Fino al 31 marzo, quindi l'acciaieria 1 sarà ferma e parte della produzione sarà portata avanti solo dall'acciaieria 2. Questa decisione, però, comporta una riduzione di personale da 477 a 227 unità e andrebbero in cassa integrazione ben duecentocinquanta lavoratori. " Un disagio anche in termini economici, oltre che occupazionali perché questi lavoratori vedrebbero così il loro stipendio dimezzato " ha sottolineato a ilGiornale.it Biagio Prisciano Biagio Prisciano, segretario generale Film Cisl Taranto-Brindisi. Una parte del personale, inoltre, dall'acciaieria 1 sarà impiegato nell'acciaieria 2.

I tre sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno ribadito di essere contrari a questa decisione aziendale in quanto ritengono che il momentaneo trasferimento della produzione solo nell'acciaieria 2, rispetto all’attuale assetto di marcia, possa creare possibili ripercussioni dal punto di vista della sicurezza e dell’ambiente.

Inoltre, i sindacalisti sottolineano come questa scelta sia stata fatta da Arcelor Mittal senza che vi sia ancora un piano industriale condiviso con il Governo e le organizzazioni sindacali e, pertanto, questi ultimi chiedono l’immediata sospensione dell’iniziativa presa dalla multinazionale. " Il presidente del Consiglio Conte l'ultima volta che è venuto a Taranto aveva promesso un incontro con i sindacati entro fine gennaio, ma non se ne è saputo più nulla. Aveva promesso un'azienda green, il mantenimento di tutti i lavoratori e della produzione di 8 milioni di tonnellate di ghisa annue, ma non è così ", continua Prisciano.

Dopo il rischio che venisse spento l'impianto "Afo2" nel siderurgico più grande d'Europa, a Taranto si continuano a fermare gli impianti. A sottolinearlo è Rocco Palombella, segretario generale Uilm. " Come abbiamo avuto modo di evidenziare negli ultimi mesi - ha sottolineato Palombella in una nota - la sola continuità di marcia dell'altoforno 2 decisa lo scorso 7 gennaio, con l'accoglimento da parte del tribunale di Taranto del ricorso presentato dai commissari di Ilva in amministrazione straordinaria, non avrebbe modificato le quantità di ghisa prodotta e aumentato i livelli occupazionali e produttivi. Oggi a Taranto i tre altoforni hanno una marcia ridotta, vicina ai minimi storici, con meno di 4 milioni di tonnellate all'anno prodotte ". È paradossale, secondo il segretario generale della Uilm che con tre altoforni regolarmente in marcia, si fermi una delle acciaierie.