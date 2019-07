Taranto, atti osceni davanti a una mamma e due bimbe. Denunciato ghanese

È accaduto ieri a Taranto, in pieno centro all’ora di pranzo. Un giovane ghanese di 23 anni, in evidente stato di ebbrezza davanti ad una donna che passeggiava insieme alle sue due figlie minorenni, si è abbassato i pantaloni mostrando i genitali. L’uomo è poi fuggito. La donna ha immediatamente chiamato il 112. Ora l’uomo è stato denunciato in stato di libertà, dai carabinieri della stazione di Taranto, per atti osceni.

Gli operatori del 112 intervenuti sul posto, dopo aver tranquillizzato madre e figlie, le hanno indirizzate verso la caserma dei carabinieri più vicina al fine di aiutarle e consentire loro di sporgere denuncia.

Le pattuglie dei militari dell’Arma presenti in zona, allertate dalla centrale operativa, hanno rintracciato il ghanese presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santissima Annunziata”, dove poco prima era stato trasportato da un’autoambulanza per intossicazione da eccessivo uso di alcool.

I militari, dopo aver assicurato il regolare svolgimento delle visite mediche, visto lo stato di agitazione del 23enne, in seguito all’attività investigativa hanno identificato l’uomo quale autore del gesto osceno e hanno sottoposto il giovane a foto segnalamento e successivamente lo hanno trasferito presso una casa-famiglia di Taranto a disposizione dell’Ufficio immigrazione della questura e dell’autorità giudiziaria.

Come detto, ora l’uomo dovrà rispondere del reato di atti osceni.