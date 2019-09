Taranto, autista di linea aggredito da un immigrato

Ha riportato un'ecchimosi sul viso oltre ad avere gli occhiali che indossava rotti, l'autista di un bus di linea che questa mattina, a Taranto, è stato picchiato durante il turno di lavoro.

Ad aggredirlo un immigrato di origine gambiana di 21 anni che è stato denunciato dalla polizia per lesioni personali ed interruzione di pubblico servizio. L'episodio è avvenuto in pieno centro storico sotto gli occhi degli altri passeggeri del bus. Sul posto è intervenuta subito una pattuglia del commissariato dopo una segnalazione.



Stando alle prime dichiarazioni della vittima, il 21enne era salito sulla corsa che da Taranto porta a Massafra (Comune del Tarantino) senza timbrare il ticket. All’invito dell’autista di ottemperare all’obbligo dell’acquisto e dell’obliterazione del biglietto, il cittadino extracomunitario ha prima inveito e, poi, ha aggredito l'uomo.



L’aggressore, con regolare permesso di soggiorno, è stato accompagnato presso gli uffici del commissariato del quartiere "Borgo" e, come detto, è stato denunciato. " Da qualche tempo – ha sottolineato in una nota il questore di Taranto, Giuseppe Bellassai – riceviamo preoccupanti segnalazioni di ripetute aggressioni fisiche e verbali ai dipendenti delle aziende di trasporti che operano tra la provincia ed il capoluogo. Per questo, già da qualche giorno, stiamo effettuando servizi di controllo sulle linee maggiormente a rischio, con l'impiego del personale delle volanti, del commissariato Borgo e con l'ausilio dei falchi della squadra mobile. Lo scopo è ridare serenità ad autisti e passeggeri che spesso si vedono involontariamente coinvolti in spiacevoli e pericolose vicende. Controlleremo che gli autobus non vengano utilizzati da soggetti che pensino, in questo modo, di sfuggire più facilmente ai controlli delle forze di polizia realizzando attività illecite ".