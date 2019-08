Taranto, bambino resta chiuso in auto nel parcheggio del centro commerciale

Stava giocando con il telecomando dell'auto quando, inavvertitamente, è rimasto chiuso dentro. Si tratta di un bambino di un anno, rimasto bloccato nell'auto della sua mamma nel parcheggio di un centro commerciale di Taranto.

A salvare il piccolo, gli agenti della volante allertati dalla sala operativa alla quale la donna, in evidente stato di agitazione, aveva chiesto aiuto.

Il bambino con il telecomando di apertura e chiusura delle portiere dell'automezzo aveva chiuso le serrature pochi istanti prima che la donna entrasse nell’abitacolo del mezzo.

Immediato l’intervento dei poliziotti che, pur impegnati dall’altra parte della città, sono arrivati in pochissimi minuti sul posto.

Il tempo necessario per assistere la donna, ancora in evidente stato di agitazione e gli agenti, considerando l’elevata temperatura esterna che avrebbe potuto provocare gravi conseguenze alla salute del bimbo, hanno deciso di infrangere il deflettore posteriore sinistro dell’auto. In questo modo sono riusciti, in pochi istanti, ad aprire la portiera ed a consegnare il piccolo alla madre.

La donna, riabbracciato il figlio, ha ringraziato i poliziotti per il loro prezioso intervento.