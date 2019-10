Taranto, al concerto di De Gregori con la cocaina nell'astuccio

È stato denunciato dalla polizia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di 31 anni perché ha cercato di entrare ad un concerto con la cocaina nascosta in un astuccio.

Il fatto è accaduto a Taranto in occasione del concerto di Francesco De Gregori con Tullio De Piscopo ed il maestro Beppe Vessicchio sul Lungomare. Era stato predisposto un servizio di ordine pubblico sia all’interno dell’area concertistica sia ai varchi di accesso.

In particolare, in coincidenza di ogni varco, il personale delle forze di polizia preposto, in collaborazione con gli steward dell’istituto di vigilanza incaricato per l'evento, ha effettuato un accurato filtraggio del pubblico che accedeva all’area.



Il personale del reparto mobile di Taranto ha notato il 31enne che tentava, con fare sospetto, di entrare nell’area concertistica con in mano un astuccio di colore bianco.

Immediatamente fermato al varco per i consueti controlli di filtraggio, il giovane ha dato ancora più segnali di nervosismo, nel tentativo, vano, di nascondere il fodero.

La squadra mobile, intervenuta sul posto, ha rinvenuto, all’interno dell'astuccio, quattordici dosi termosaldate di cocaina del peso complessivo di quattro grammi circa.

All’esito delle formalità di rito, il 31enne è stato condotto in questura ed è stato denunciato in stato di libertà.