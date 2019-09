Taranto, controlli da record: tolti 118 punti in un solo giorno

Un'operazione da guinness dei primati quella della sezione di polizia stradale a Taranto: in un solo giorno sono stati detratti 118 punti dalle patenti di guida. È il pesante bilancio del capoluogo pugliese nella giornata, il 26 settembre scorso, dedicata alla sicurezza stradale "Edward" (European Day Without a Road Death) promossa dal network europeo delle polizie stradali chiamato "Tispol".

In linea con la giornata, la polizia stradale di Taranto ha predisposto, sull'intero territorio provinciale, dei servizi di controllo per la riduzione delle principali cause di incidenti stradali: l'elevata velocità, il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza e l’uso dei telefoni cellulari alla guida. L'operazione ha visto l’impiego di sedici pattuglie e diciotto posti di controllo.

Oltre cento le persone controllate e numerose le contestazioni per le violazioni alle norme regolamentate dal codice della strada. Cinquanta sono state le violazioni. Tra queste, quindici relative al mancato uso delle cinture di sicurezza, cinque per l’uso improprio di smartphone e cellulari alla guida, cinque per il mancato uso del casco protettivo con il fermo amministrativo dei rispettivi mezzi. Sono stati, poi, sottoposti a sequestro amministrativo tre veicoli in quanto sprovvisti di copertura assicurativa oltre al sequestro di due ciclomotori perché sprovvisti di targa di immatricolazione, come si può vedere dalla foto.

Ma non è finita, sono stati anche fermati tre automobilisti sprovvisti della patente di guida in quanto mai conseguita. Nel corso dei controlli, inoltre, un uomo è stato fermato alla guida di un’autovettura nonostante gli fosse stata ritirata la patente, motivo per cui è scattata una sanzione ed il fermo del veicolo per tre mesi. Sono state ritirate cinque carte di circolazione, una patente di guida e detratti, come detto, 118 punti sulle patenti.

L'obiettivo principale del Tispol è anche quello di fornire una più diffusa educazione stradale eliminando i comportamenti che, purtroppo, sono sempre più diffusi tra gli automobilisti. Pesante è stato il bilancio dell'operazione europea a Taranto.