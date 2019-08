Taranto, detenuto straniero ferisce agente con una lametta

Grave episodio di aggressione ai danni di un agente di polizia penitenziaria nel carcere di Taranto.

I fatti risalgono allo scorso 24 agosto, ma la notizia si è diffusa solo ora a seguito della denuncia da parte del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe).

Il responsabile, un tunisino che deve scontare una pena detentiva fino al 2021 per reati contro il patrimonio, è individuo pericoloso e non nuovo a simili comportamenti. Colpito da diversi provvedimenti di espulsione, mai ottemperati, il violento magrebino era stato trasferito a Taranto dalla casa circondariale di Lecce appena pochi giorni fa. Tra l'altro il suo spostamento si era reso necessario proprio a causa di un altro episodio di violenza del quale si era reso protagonista, ovvero l'aggressione ai danni di due poliziotti.

Come spiegato dal segretario regionale del Sappe Federico Pilagatti, il responsabile era appena stato scortato nell'ufficio della sorveglianza generale per prendere possesso di alcuni oggetti e indumenti inviati dai suoi familiari. Dopo aver estratto dal pacco una lametta da barba, il nordafricano si è immediatamente scagliato contro uno degli agenti presenti, riuscendo a ferirlo, fortunatamente in modo lieve. Pronto l'intervento dei colleghi presenti, che hanno scongiurato il peggio, bloccando a terra il facinoroso.

Finito al pronto soccorso, il poliziotto è rimasto sotto osservazione e poi dimesso con una prognosi di 7 giorni.