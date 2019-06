Taranto, esplode camion: morto un vigile del fuoco impegnato in servizio

È morto in servizio, lottando contro le fiamme. Un vigile del fuoco ha perso la vita nella notte tra lunedì e martedì durante un intervento nei pressi di una masseria nelle campagne in provincia di Taranto, tra San Giorgio Jonico e Pulsano.

Il pompiere, un 54enne di Fragagnano, è rimasto ucciso dall'esplosione di un camion: l'uomo è stato travolto fatalmente da portellone del mezzo, proprio quando il veicolo è esploso, andando in pezzi.

Le fiamme sono divampate all'interno di un maneggio sulla strada provinciale e sul fatto sono in corso ulteriori accertamenti; stando ad una primissima ricostruzione, il vigile del fuoco stava spegnendo l'incendio che aveva avvolto un furgone per il trasporto degli animali.

L'uomo è stato subito soccorso e condotto all'ospedale Santissima Annunziata. Ma per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: è morto prima di arrivare al nosocomio di Taranto.

Il cordoglio della Protezione Civile e di Salvini

"Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il più sentito cordoglio per il vigile del fuoco deceduto mentre era impegnato, a San Giorgio Ionico in provincia di Taranto, nelle attività di soccorso legate allo spegnimento di un incendio in un maneggio. Nell'esprimere la propria vicinanza ai familiari, il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e l'apprezzamento per l'operato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di tutte le forze, le strutture operative, le organizzazioni e i volontari che con dedizione operano ogni giorno nei tanti ambiti di Protezione Civile" , si legge in una nota diramata dalla Protezione Civile.