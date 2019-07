Taranto, nuovo incidente nello stabilimento siderurgico Arcelor Mittal

A pochi giorni di distanza dal tragico incidente avvenuto all'interno dello stabilimento siderurgico Arcelor Mittal, ex Ilva, a Taranto in cui ha perso la vita un giovane operaio sbalzato in mare da un tornado mentre si trovava nella cabina di comando di una gru, ecco che si è verificato un nuovo incidente stamattina. Questa volta, però, non è stato causato da un evento atmosferico.

Era in corso un'attività di spostamento merce con un carroponte quando questo è caduto. Fortunatamente non ci sono stati feriti o danni. A confermare l'incidente la stessa azienda che in una nota ha spiegato le dinamiche dell'incidente: "Mentre si svolgevano le operazioni di discesa, il carico aumentava la sua velocità e quindi il gruista, nel tentativo di fermare la manovra, ha immediatamente inserito il comando di salita e quindi di emergenza. L'intero carico, data l'altezza limitata della caduta, si è adagiato al piano magazzino senza causare danni a persone e cose. Lo stesso rotolo non ha subito alcun danneggiamento. Sono in corso verifiche elettriche e meccaniche".



L'incidente è avvenuto nel magazzino spedizione a freddo, il cosiddetto Maf.

A denunciare l'episodio i sindacati. Primo fra tutti la Fim Cisl, che ha chiesto un incontro affermando che "se non dovessero subentrare risposte celeri da parte dell'azienda, denunceremo l'accaduto agli enti di competenza". Per Biagio Prisciano, segretario Fim Cisl Taranto, bisogna dire "stop a rassicurazioni e promesse. Serve rimuovere ogni situazione di pericolo. ArcelorMittal e il Governo devono portare soluzioni. Serve un cambio netto - afferma Prisciano -, servono novità sostanziali, lo stiamo dicendo e ribadendo da tempo, perchè sia chiaro ed evidente a tutti: serve una svolta e un'accelerazione su sicurezza e messa a norma ambientale". E una denuncia arriva anche dal sindacato Usb, per il quale "questa mattina è toccato al reparto Laf essere teatro dell'ennesimo episodio che ha messo a rischio la vita di atri operai. Il carroponte 5 ha perso pinza e bozzello che sono precipitati al suolo". "Solo per una casualità - dichiara l'Usb - non sono stati coinvolti lavoratori perchè pochi minuti prima la stessa gru caricava i rotoli su un camion e successivamente si apprestava a liberare la linea. Aree, queste, interessate dalle attività dei lavoratori, quindi è stata sfiorata la tragedia".